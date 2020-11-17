"Футбол для дружбы": к рекордам в онлайн-чемпионате

Пандемия коронавируса поставила на паузу многие спортивные события, но уроки стойкости, которым учит футбол, продолжаются, пусть и в онлайн-формате.

"Мы далеко друг от друга, но мы по-прежнему можем делать небольшие шаги и так сообща вместе менять мир", - говорит 14-летняя Иринтсоа Ракотомамонджи, участница Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы".

Футбол в сети

Программа была создана в 2013 году ПАО "Газпром", став крупнейшим мировым событием детского футбола. С тех пор детские состязания проводятся ежегодно при поддержке УЕФА и ФИФА и с привлечением звезд футбола.

Программа позволяет детям со всего мира встречаться в разных точках - от Мадрида до Москвы, совершенствоваться в игре, знакомиться с лучшими футболистами, продвигая спортивные и этические ценности.

В 2019 году программа "Футбол для дружбы" завоевала титул Книги рекордов Гиннесса за проведение тренировки с самым большим в истории числом представленных на поле национальностей.

В этом году санитарный кризис спутал карты спортсменам, детям и взрослым. Но организаторы "Футбола для дружбы" решили доказать: пандемия не является непреодолимым барьером для влюбленных в футбол. В планах - побить очередной рекорд Гиннесса по количеству самого большого в истории числа участников онлайн-чемпионата.

"Даже в трудных ситуациях мы можем быть вместе и вместе ставить перед собой задачи как единая команда", - призналась Иринтсоа во время включения из Антананариву, столицы Мадагаскара.

Детская социальная программа "Газпрома" Euronews

Цена хороших новостей

Помимо возможности поиграть в футбол с другими детьми в онлайн-формате, участники программы этого года попробовали себя в журналистике. Талантливые репортеры из Люксембурга, Намибии, Мадагаскара и Нидерландов подготовились к участию в шоу "Хорошие новости". Их цель - дать аудитории позитивный информационный заряд.

Иринтсоа призналась, что рада общению с детьми из разных уголков планеты; некоторые ребята живут на дистанции в 9 тысяч километров от ее родины, но контакт не прерван. "Для меня очень важна виртуальная связь", - говорит девочка, напомнив, в какой изоляции находился мир во время локдауна.

Для спортсменки сезон "Футбола для дружбы" в этом году особенно важен, так как дает детям столь нужные в кризис вдохновение, поддержку и добрые вести.

Звезды помогают юным

Обмен с другими участниками программы - да, но еще девочке особенно запомнился опыт интервьюирования звезды бывшего звезды "Арсенала" француза Робера Пиреса.

Его компаний насладятся и другие участники программы благодаря участию спортсмена в онлайн-шоу "Стадион там, где я". Пирес подготовил для детей виртуальную тренировку, в которой отрабатывает основные приемы обращения с мячом.

Шоу "Стадион там, где я" будет транслироваться в прямом эфире с 27 ноября по 9 декабря. В еженедельных эпизодах с аудиторией поделятся своим опытом и секретами футболисты мирового масштаба, в их числе - Луис Гарсия, Келли Смит, многократная чемпионка мира по футбольному фристайлу Мелоди Донше, Антон Павлинов, двукратный чемпион мира в футбольном фристайле.

В планах организаторов "Футбола для дружбы" этого сезона - завоевать очередной титул Книги рекордов Гиннесса, на этом раз по количеству участников спортивного онлайн-чемпионата eWorld Championship, его будет вести звезда мирового футбола, посол программы "Футбол для дружбы" Роберто Карлос.

Как рассказал Владимир Серов, глобальный директор Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", футбольный симулятор, открытый для огромной аудитории участников, позволит провести тренировки, объединиться в международные команды и играть в любимую игру в режиме реального времени.

Владимир Серов Euronews

По словам Серова, несмотря на незапланированный перенос мероприятий в интернет, организаторам удалось привлечь еще больше участников, гостей и партнеров. "Теперь те, кто по каким-то причинам не сумел присоединиться к программе, смогут свободно участвовать в ней, не выходя из дома", - уточнил Серов..

Цифровые решения и забота о здоровье

Руководитель программы признался, что перевод игр в онлайн потребовал огромных трудозатрат. Для создания виртуального пространства для онлайн-чемпионата привлечены новые специалисты и люди творческих профессий, в том числе и музыканты из Уганды.

Специалисты обращают внимание на необходимость обеспечения детям физической активности и общения в трудный период пандемии. Отсюда - особый акцент на важность организовать для них пространство общения и достижения спортивных целей. Владимир Серов убежден, что экстремальная ситуация, сложившаяся в мире, не должна влиять на эти аспекты жизни ребенка.

Действительно, в условиях, когда многие школы мира закрываются, а детский распорядок дня нарушен, спорт и физические упражнения играют жизненно важную роль . "Когда моя школа ушла на карантин, единственным оставшимся мне занятием был спорт", - говорит Матс Гоука, активный участник проектов редакции "Хороших новостей". Выступая из Нидерландов, 13-летний спортсмен подтвердил: "Спорт очень важен, ведь он делает меня счастливым, дает энергию".

В последние годы Матс участвовал в нескольких мероприятиях программы "Футбол для дружбы".

Несмотря на то, что в этом году очного знакомства с ребятами из других стран не состоялось, спортсмен убежден: "Программа "Футбол для дружбы" важна, пусть и в онлайн-формате! Она позволяет улучшить уровень английского, поддерживать контакт с людьми из разных уголков мира".