ЕС: массовая вакцинация начнется через 10 дней

Завершающая председательство в ЕС Германия сумела настоять на перенесении сроков одобрения Европейским агентством лекарственных средств вакцины от Pfizer/BioNTech на неделю вперед.

Предполагалось, что регулятор рассмотрит полагающиеся документы 29-го декабря, но во вторник на этой неделе минздрав Германии заявил, что страна нуждается в немедленном начале кампании прививок.

Вслед за ФРГ подтянулись и другие страны.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Есть хорошие новости; агентство начнет работу раньше, у нас есть надежда. Я уже сообщила главам стран и правительств, что доступ к препарату будет широчайшим. В течение недели вакцина будет одобрена".

В Берлине уже заявили, что прививочная кампания начнется немедленно по получении официального разрешения от европейского регулятора, речь один о 27-ом декабря.

Ускорение официальной процедуры произошло еще и потому, что массовая вакцинация уже вовсю продолжается в Британии и в США, в этих странах используется тот же препарат.

Во Франции Научный совет, который дает рекомендации президенту и премьеру, сообщил в начале недели, что меры предосторожности потребуется соблюдать в течение ближайших трех, а то и шести месяцев.

Именно это время, как указывает глава французского кабинета министров, потребуется, чтобы прививку получили почти полтора десятка миллионов жителей страны, которые по причине здоровья, возраста или профессии отнесены к группам риска.

Жан Кастекс, премьер-министр Франции: "Мы будем расширять понятие группы риска по мере поступления препарата, но пока в списке первоочередников находятся 14 миллионов человек, у которых заражение может обернуться тяжелыми последствиями в связи с их возрастом, сопутствующими недугами или тем, где и кем они работают".

Вакцинация будет для всех бесплатной, еще в апреле президент Макрон заявлял, что на этот медицинский препарат не могут распространяться законы рынка.

По мнению экспертов, чтобы предупредить возможную третью волну, прививками от коронавирусной инфекции должны быть охвачены не менее 70 % населения Евросоюза.