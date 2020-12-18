FDA готовится одобрить в США уже второй препарат для прививок

В США независимая Комиссия по надзору за вакцинами 20 голосами "за" при одном воздержавшемся поддержала выдачу разрешения на экстренное использование второй вакцины против возбудителя COVID-19, этот препарат разработан биотехнологической компанией Модерна.

Разрешение на медикамент, выпущенный Pfizer, но разработанный немецкой BioNTech, было получено от Управления по надзору за качеством медикаментов неделю назад.

Генсек ООН тем временем призывает к солидарности в отношении стран, которые он называет "бедными": "Разумеется, правительства несут обязательства перед своими народами, но они не могут защитить только своих, если другие люди не будут защищены, и природа за это всегда мстит".

Руководитель Объединенных наций обратился к международному сообществу с просьбой поддержать бедные страны, субсидировав, с одной стороны, для них закупки препарата, с другой, он предостерег от ненужных запасов лекарственного средства для себя

По мнению Майкла Грейсона, профессора-педиатра, члена комиссии по иммунологии США, "сейчас риск получить побочные осложнения от инъекции относительно низкий. В каких-то ситуациях может возникнуть аллергическая реакция, но опасность заполучить COVID-19, а затем и осложнения от него все равно значительно выше".

Знаменитый актер Йэн Маккеллен получил прививку.

Пока массовая вакцинация идет в Великобритании и США, с 27-го декабря она начнется в Евросоюзе.