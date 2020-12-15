США: вакцинация на фоне рекордов смертности от COVID-19

Вакцинация в США началась на фоне галопирующей пандемии, и лишь массовые прививки, по мнению властей и специалистов - единственный способ обуздать цунами заражений.

Общее количество летальных исходов от COVID-19 в США превысило 300 тысяч, а число ежедневных смертей от инфекции держится на уровне почти двух с половиной тысяч.

С началом профилактики заболевания нацию поздравил действующий президент.

Пункты вакцинации развернуты в 150 больницах по всей стране, предполагается, что к середине весны привиты будут около 100 миллионов американцев.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии и в реанимации находятся почти 28 тысяч пациентов. Всего же лечение в стационарах получают около 110 тысяч американцев.

В Канаде с ее почти 38 миллионами населения с начала эпидемии были выявлены свыше 465 тысяч заразившихся, от инфекции умерли более 13 с половиной тысяч человек, тоже началась вакцинация.

Первоочередники - медики, по определению могущие получать, работая с пациентами в "красных зонах", большую вирусную нагрузку.

Первая партия вакцины составляет почти 250 тысяч доз, они должны быть поставлены до конца этого месяца.