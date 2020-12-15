Началась вакцинация по всей России

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. Об этом объявил глава минздрава Михаил Мурашко. По его словам, начальные партии препарата уже доставлены, готов логистический план на следующие три месяца. Используется вакцина "Гам-КОВИД-Вак", известная также как "Спутник V".

По словам представителей Центра им.Гамалеи, которые создали препарат, он эффективен на 91,4%, при этом "на 100% защищает от тяжёлого протекания болезни".

В первую очередь вакцину предоставляют медикам и социальным работникам.

"Спутник V" формально стал первой в мире вакциной, одобренной для широкого применения. Критики этого решения утверждают, что оно было принято до завершения необходимых тестов. В самом Институте Гамалеи говорят о "пострегистрационных" испытаниях, которые завершатся в мае или в июне.

По оценке российского минздрава, общая ситуация в стране достаточно стабильна , больничных коек пока хватает. По последним официальным данным, сейчас в России более 510 тысяч подтверждённых активных случаев.

В то же время в Роспотребнадзоре предупреждают, что стабилизация весьма хрупкая: о данным ведомства, россияне очень неохотно соблюдают антиковидные меры. Еженедельно в стране выписывают около 40 тысяч штрафов, а на самоизоляцию после контакта с заразившимися отправляется лишь один из девяти.