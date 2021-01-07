Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, но данные о смертности расходятся

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом на совещании с регионами сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19", - говорится на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения. При этом в субъектах страны этот показатель варьируется от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч человек. Это, как подчеркивается, говорит об актуальности нынешних требований по профилактике коронавируса.

За последние сутки в России выявлен 23 541 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 2 681 (11,4%) — активно у контактных... Posted by СтопКоронавирус.РФ on Thursday, January 7, 2021

Как сообщает оперативный штаб, с начала распространения коронавирусной инфекции в России от COVID-19 умерли более 60 тысяч человек. При этом оглашенные данные расходятся с теми, что опубликовал Росстат в начале декабря. Согласно им, с апреля по октябрь 2020 года число умерших от COVID-19 в России превысило 78 тысяч человек.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство ожидает повышения показателей смертности в ноябре и декабре 2020 года. Расхождение данных федерального оперативного штаба и Росстата вице-премьер объяснила разными методиками подсчета.