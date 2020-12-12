Кто дискредитирует российскую вакцину? | #Куб

Кто дискредитирует российскую вакцину? | #КубКомментарии
Вопрос о вакцинах против коронавируса становится элементом международной политической борьбы. Москва заявляет об информационной кампании против препарата «Спутник V», в то время как политологи рассуждают о «вакцинной дипломатии». В научных отчётах и агитации разбираемся в «Кубе».
Информационные диверсии, псевдоаналитические расследования, лжесвидетельства якобы очевидцев, — всё это ожидает министерство обороны России с появлением новых резонансных публикаций о вакцине «Спутник V». Прокремлёвские комментаторы готовятся к настоящей «информвойне».
Так об этом пишет политолог Алексей Мухин. Из сообщения минобороны он сделал вывод, что противники Москвы готовы пойти даже на преступление — вколоть каким-то людям ненадлежащий препарат и потом объявить о проблемах из-за применения российской разработки.
Прививка доверия
Заявление о готовящихся провокациях и дезинформации появилось на фоне сообщений о принудительной вакцинации и о недоверии к официальным данным о результатах клинических испытаний.
Критики российской вакцины говорят, что им недостаточно опубликованных данных об эффективности и безопасности разработки. Они считают слабой доказательную базу исследований препарата. Организация «Альянс врачей» заявляет, что медики не хотят прививаться этой вакциной, но их принуждают к этому.
В Кремле слухи о качестве вакцины «Спутник V» связывают с интересами отдельных стран и фармацевтических гигантов, которые, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом пытаются помешать продвижению российской разработки на рынке.
В Российском фонде прямых инвестиций сообщают, что планируют поставки «Спутник V» уже в десятки стран мира — речь идёт более чем о миллиарде доз. Это значит, что Россия может получить миллиарды долларов только за один год.
Эффектная или эффективная?
Создатели вакцины «Спутник V» заявляют, что её эффективность более 90%, — похожие показатели представляют и конкуренты — Pfizer, Moderna, Sinovac, — которые тоже сталкиваются с критикой. Французский микробиолог Дидье Рауль в интервью CNews назвал эти заявления «фантастикой». Ему недостаёт научных публикаций и реальных данных о ходе испытаний:
«То, что я пока вижу, похоже на научную фантастику, это скорее реклама, я не видел научных статей. Я ожидаю реальных данных».
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