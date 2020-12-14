США: выборщики проголосовали за Байдена

Обновление: Большинство выборщиков поддержали избрание Джо Байдена президентом США. Его победа была определена после формального голосования 55 выборщиков в Калифорнии. Перед процедурой объявили, что все они в соответствии с результатами народного волеизъявления в штате обязаны поддержать Байдена и кандидата на пост вице-президента Камалу Харрис. Многие выборщики были в масках с логотипом избирательной кампании демократов, а также именами Байдена и Харрис.

В США проходит голосование Коллегии выборщиков, которое должно окончательно определить победителя президентских выборов 2020 г. Состав Коллегии определяют власти штатов, согласно результатам всеобщего голосования, подведение официальных итогов которого завершилось неделю назад.

В сооветствии с объявлеными результатами этого голосования, победу на президентских выборах одержал кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. Нынешний президент США и кандидат на второй срок от Республиканской партии Дональд Трамп своё поражение не признал и обвинил лагерь соперника в фальсификации выборов. Сторонники Трампа безуспешно добивались пересмотра итогов выборов на спорных участках в так называемых колеблющихся штатах.

В тех штатах, где республиканцы пытались оспорить итоги голосования, состоявшегося 3 ноября (Аризона, Висконсин, Джорджия, Пенсильвания, Невада), выборщики проголосовали за Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис. В еще одном спорном штате, Мичигане, голосование выборщиков прошло за закрытыми дверями.

Порядок избрания президента США через Коллегию выборщиков не менялся с первых в истории северо-американской республики президентских выборов 1789 г. Итоги голосования выборщиков будут официально подведены в начале января.