Страны ЕС договорились об энергетическом переходе

Руководители 27 стран ЕС договорились сократить объем выбросов парниковых газов на, как минимум, 55% к концу 2020-х гг. Ожидается, что связанные с этим экономические меры будут способствовать восстановлению экономики стран Евросоюза после окончания коронавирусной пандемии.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии: «Сегодняшнее соглашение открывает нам путь к достижению климатической нейтральности в 2050 г. Оно придаст уверенности инвесторам, предприятиям, властям и гражданам. Оно обеспечивает будущее нашему союзу. Все страны ЕС должны извлечь выгоду из этого перехода. Европейская зелена сделка создает условия для экономического роста, чистой окружающей среды и здоровья граждан».

Переговоры были непростыми из-за опасений стран, в энергетическом балансе которых большая доля принадлежит углю.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши: «Мы добились гарантий того, что модернизационном фонде, создаваемом для поддержки климатической политики ЕС, будет заложено больше средств для Польши. Это очень важно для нашей энергетической трансформации».

На перезапуск экономики Евросоюза после пандемии планируется потратить триллион 82 млрд евро. Треть из этой суммы будет потрачена на нужды энергетического перехода.