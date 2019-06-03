Срочная новость

Срочная новость

Football for friendship

Участники программы "Футбол для дружбы" установили мировой рекорд

 Комментарии
 Camille Bello 
Участники программы "Футбол для дружбы" установили мировой рекорд
Размер текста Aa Aa

"Мы все должны научиться говорить на языке футбола. Тогда мы сможем общаться друг с другом независимо от того, из какой мы страны". Это слова Дориано Сабатино, юного футболиста из Бельгии, участника Международной социальной программы "Футбол для дружбы", которая была создана компанией "Газпром" в 2013 году.

В этом году в Мадриде собрались 6000 детей, и вместе им удалось установить новый мировой рекорд, который был занесен в книгу Гиннесса. В столице Испании прошла самая многонациональная футбольная тренировка в мире. Зарегистрировала рекорд представитель Книги рекордов Гиннесса Анна-Луиза Орфорд.

"Для того, чтобы получить эту награду, нужно соблюсти очень строгие правила. Организаторам это известно. Задача очень сложная", - сказала Орфорд перед объявлением результатов.

"Нужно было, чтобы в тренировке приняли участие дети из 50 стран. И я подтверждаю, что на этой тренировке были ребята из 57 стран. Это новый рекорд Гиннесса. Я очень счастлива, что могу вам сейчас вручить награду".

Этот момент стал, пожалуй, самым логичным завершением проекта, который в этом году собрал детей из 211 стран.

"Сегодня вы мне показали, что нет ничего невозможного. Спорт – это язык, который объединяет жителей всех стран. Спасибо, что позволили мне сегодня побыть с вами", - сказала Орфорд.

"Это так здорово, что люди из стольких стран могут собраться здесь и вместе сыграть в футбол", - говорит Матевз Парте, юный посол программы.

Мультикультурализм – один из фундаментальных принципов проекта, так же как девять других ценностей: равенство, честная игра, здоровье, дружба, мир, преданность делу, победа, традиции и честь.

"Мы должны организовывать такие масштабные мероприятия как можно чаще, чтобы объединять людей со всего мира, - говорит Роман Хорак, юный футболист из Чехии. - Я встретил здесь много замечательных людей, которые научили меня ценить каждую минуту жизни".

По словам Орфорд, с самого начала она увидела, с каким энтузиазмом все собравшиеся относятся к этому проекту. В конце она предложила участникам поаплодировать друг другу. "Поздравляю вас с тем, что вы сейчас здесь",- сказала в заключение Орфорд.