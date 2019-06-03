Участники программы "Футбол для дружбы" установили мировой рекорд

"Мы все должны научиться говорить на языке футбола. Тогда мы сможем общаться друг с другом независимо от того, из какой мы страны". Это слова Дориано Сабатино, юного футболиста из Бельгии, участника Международной социальной программы "Футбол для дружбы", которая была создана компанией "Газпром" в 2013 году.

В этом году в Мадриде собрались 6000 детей, и вместе им удалось установить новый мировой рекорд, который был занесен в книгу Гиннесса. В столице Испании прошла самая многонациональная футбольная тренировка в мире. Зарегистрировала рекорд представитель Книги рекордов Гиннесса Анна-Луиза Орфорд.

"Для того, чтобы получить эту награду, нужно соблюсти очень строгие правила. Организаторам это известно. Задача очень сложная", - сказала Орфорд перед объявлением результатов.

"Нужно было, чтобы в тренировке приняли участие дети из 50 стран. И я подтверждаю, что на этой тренировке были ребята из 57 стран. Это новый рекорд Гиннесса. Я очень счастлива, что могу вам сейчас вручить награду".

Этот момент стал, пожалуй, самым логичным завершением проекта, который в этом году собрал детей из 211 стран.

"Сегодня вы мне показали, что нет ничего невозможного. Спорт – это язык, который объединяет жителей всех стран. Спасибо, что позволили мне сегодня побыть с вами", - сказала Орфорд.

"Это так здорово, что люди из стольких стран могут собраться здесь и вместе сыграть в футбол", - говорит Матевз Парте, юный посол программы.

Мультикультурализм – один из фундаментальных принципов проекта, так же как девять других ценностей: равенство, честная игра, здоровье, дружба, мир, преданность делу, победа, традиции и честь.

"Мы должны организовывать такие масштабные мероприятия как можно чаще, чтобы объединять людей со всего мира, - говорит Роман Хорак, юный футболист из Чехии. - Я встретил здесь много замечательных людей, которые научили меня ценить каждую минуту жизни".

По словам Орфорд, с самого начала она увидела, с каким энтузиазмом все собравшиеся относятся к этому проекту. В конце она предложила участникам поаплодировать друг другу. "Поздравляю вас с тем, что вы сейчас здесь",- сказала в заключение Орфорд.