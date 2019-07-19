Послы "Футбола для дружбы" поддержали участников МДИ в Уфе

1192 спортсмена из 84 городов мира: детский слет такого масштаба прошел в в Уфе. Столица Башкортостана приняла участников 53-х Международных детских игр (МДИ). Эти состязания с полувековой историей проводятся под эгидой Международного Олимпийского комитета и ориентированы на детей 12-15 лет.

На слёт юных спортсменов в Уфу приехал основатель Игр Метод Клеменц, человек, который, по собственному признанию, мечтал сделать мир лучше: "Вторая Мировая война разрушила мое детство и мою семью, - рассказал он. - В те страшные годы я жил мечтой: создать лучший мир, основанный на дружбе. Именно спорт стал средством, объединившим молодых людей из разных стран".

Церемония Открытия игр в Уфе была посвящена истории и развитию МДИ (первые состязания состоялись в далеком 1968 году в югославском городе Целе).

К услугам юных участников Международных игр-2019 власти Уфы предоставили 16 городских площадок, 5 спортивных объектов, включая центральный стадион. "Мы выстроили современную спортивно-развлекательную инфраструктуру: стадионы, спортивные комплексы и центры досуга, причем все - с самым современным оборудованием", - отметил Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности главы Башкортостана.

Состязания проходили по 9 Олимпийским видам спорта. Спортсменам на всех этапах помогали почти 400 волонтеров.

Спонсором мероприятия стала компания "Газпром". У нее накоплен уникальный опыт работы с детьми из разных стран: компания патронирует международную социальную программу "Футбол для дружбы", которая недавно завершила Седьмой сезон в Мадриде установкой мирового рекорда,

Юные послы программы программы с энтузиазмом присоединились к мероприятиям в Уфе.

"Я верю в то, что спорт - уникальный инструмент, позволяющий людям разного пола, национальности, возраста не только найти общий язык, но и выбрать правильный путь. Спорт - это продвижение здорового образа жизни, командного духа, это увлеченность личными достижениями и стремление к целям", - заявила Анания Камбож, посол программы "Футбол для дружбы" из Индии.

А 13 июля впервые в истории Международных детских игр юные спортсмены провели матч в формате "Футбола для дружбы" и с опорой на продвигаемые программой ценности (их 9 - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь).

Для ребят это стало уникальным опытом: если до сих пор спортсмены МДИ играли в сборных за свои города, то в этом матче им пришлось играть в смешанных командах, плечом к плечу с недавними соперниками. По итогам соревнования послы программы "Футбол для дружбы" наградили юных спортсменов МДИ трофеями за приверженность "Девяти ценностям".

"Достоинство, сила характера, доброта должны быть заложены в каждой личности; было бы здорово, если бы все считали такое поведение нормой", - мнение Дженнифер Чавеч Суарес, посла из Боливии.