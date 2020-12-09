Европейское кино ждет наград

Уже более 30 лет европейская киноакадемия вручает награды, самая престижная из которых, безусловно, а лучший фильм. Церемония по традиции проходит в Берлинекаждый нечетный год и в других европейских городах - в годы четные. В этом сезоне, отмеченном пандемией, кинопраздник в Рейкьявике решили заменить онлайн-мероприятием из берлинского штаба киноакадемии.

Ее членам предстоит назвать лауреатовиз определенногов ноябресписка номинантов. Директор киноакадемии Марион Дёринг вспоминает: "Когда Академия только формировалась в 1988 году, Европа была разделена и Берлин был разделен. Кинематографисты чувствовали себя одинокими, мечтали найти друг друга, объединить усилия, чтобы делать больше и для своего кинопроизводства, и для публики. Европейская киноиндустрия столько достигла за последние 33 года".

За звание "лучший фильм" Европейской киноакадемии и лучший сценарий борется картина "Берлин, Александерплац" Бурхана Курбани.

Это - уже третья в истории кино экранизацияромана Алфьреда Дёблина, зрителю хорошо известнамногосерийная картина Райнера Вернера Фассбиндера с блестящим актерским составом.

Еще одна переосмысленная классика - "Мартин Иден" в интерпретации режиссера Пьетро Марчелло.Итальянский мастер, прославившийся в документалистике, перенес действие в Неаполь 20 века,

Жемчужина Венецианского кинофестиваля, "Мартин Иден" из-за пандемии мало знаком зрителю. Судьба, которую разделили многие картины этого сезона.

"Пандемия подорвала европейское кино. Люди не могут ходить в кинотеатры, фильмы не выходят в прокат. Мы провели допремьерный показ в интернете, ведь фестивали не проводились, мы не смогли организовать обычные наши промо-акции, - рассказывает Марион Дёринг. - Одна из труднейших задач теперь - довести это кино до зрителя в разных уголках Европы. Я надеюсь, что церемония вручения наших наград может этому способствовать".

Многообразие тем и неординарные сюжеты. Именно на это ориентируется Европейская киноакадемия оценивая фильм. За награду этого года будет бороться и франко-польская картина Corpus Christi, история пережившего заключение молодого человека, который волею судьбы оказывается во главе маленького прихода.

"Ундина" - одно из украшений программы от флагмана берлинской школы Кристиана Петцольда. Ранее картина покорила жюри "Берлинале", принеся "Серебряного медведя" Пауле Бер, сыгравшей главную роль. В основе сюжета - переосмысление мифа о Русалочке с опорой на реалии современного мегаполиса.

"Нашу программу можно сравнить с хорошо накрытым столом, за которым столько блюд с разнообразной палитрой вкусов, здесь можно открыть для себя столько интересного. В этом - суть европейского кинематографа. Конечно, существуют национальные кинематографические школы, у каждой - свое лицо. Представим, что к вам съезжаются друзья со всей Европы, вы с ними связаны, вы - одна семья, но при это каждый - индивидуальность", - комментирует Дёринг.

Общее и частное: в программе фестиваля этого года - яркие совместные работы, например, "Раскрашенная птица". Чешско-словацко-украинская военная драма повествует об истории еврейского мальчика, пересекающего Европу во время Холокоста.

Сразу на 4 премии киноакадемиков претендует в этом году драма датчанина Томаса Винтерберга "Еще по одной" - история об экспериментеприятелей-учителей с алкоголем.

В перечне номинантов и три российских фильма: "Гунда" Виктора Косаковского, "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского, а также актриса Наташа Бережная за работу в картине "Дау. Наташа" Ильи Хржановского.