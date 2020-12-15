Датская картина "Еще по одной" собрала букет кинонаград

"Еще по одной", картина датчанина Томаса Винтерберга стала лауреатом Европейской кинопремии, получив сразу 4 награды - за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую актерскую работу Мадса Миккельсена. Он сыграл школьного учителя, который вместе с коллегами экспериментирует с алкоголем.

Церемония награждения прошла из Берлина в режиме оналйн. Томас Винтерберг рассказал, что работа над картиной совпала с огромной личной драмой.

"Моя дочь погибла во время моей работы над фильмом. А он ей нравился, она должна была стать частью проекта, хотела играть. Мы, кстати, снимали в ее школе. После ее смерти завершение картины стало смыслом моего существования, я это делал для нее. Ваша награда почтит ее память, благодарю вас от всего сердца".

Награда за лучшую женскую роль досталась Пауле Бер. Она сыграла в "Ундине", фильме от флагамана берлинской школы Кристиана Петцольда. В основу картины положена современнаявариация древнегерманского мифа о нимфе Ундине, которая должна убить каждого мужчину, покидающего и предающего ее.

Лучшим документальным фильмом киноакадемики признали работу Александра Нанау, немецкого режиссера с румынскими корнями. Картина возвращается к коррупционному скандалу в румынском здравоохранении. В 2015 году в Бухаресте возник пожар в рок-клубе, были погибшие и раненые. Очень многие умерли потом в больницах, даже те, чье состояние не несло угрозы жизни... История привела к серии разоблачений, акциям протеста и в итоге к отставке правительства.

"Я хотел бы поблагодарить членов Академии за признание нашего фильма, который говорит о силе индивидуумов, а также о силе журналистских расследований. Подобные фильмы играют все большую роль в современной демократии. У меня есть ощущение, что с каждым днем мы нуждаемся в этом все больше и больше", - отметил режиссер.

Награда Discovery вручается киноакадемиками за дебютные полнометражные работы. В этом году ее получил итальянец Карло Сирони за фильм "Соле". Он рассказывает историю беременной женщины из Польши, которая приезжает в Италию, чтобы продать своего нерожденного ребенка. Будущая мать встречает молодого человека, за вознаграждение он притворяется отцом. Далее ситуация выходит из-под контроля, мужчине действительно придется взять на себя отцовские функции.

В конце любой церемонии принято прощаться. На этот раз в Берлине прощались и с двумя бессменными руководителями киноакадемии -Марион Дёринг и Вимом Вендерсом. Эти профессионалы 30 лет стояли у руля уникальной структуры, а теперь выходят на пенсию. Их работу отметилав своем видеообращении канцлер Германии Ангела Меркель.

В следующем году церемония вручения европейской кинопремии также пройдет в Берлине, как все надеются - в живом формате.