Премия Европейской киноакадемии: в духе сотворчества

Европейская киноакадемия объединяет почти четыре тысячи профессионалов, деятелей киноискусства. Ежегодно она вручает свои призы, самый престижный из которых, безусловно, - за лучший фильм.

Обладатели награды по итогам 2020-го станут известны в субботу. Среди шести отобранных на конкурс фильмов фаворитом называют ленту Томаса Винтерберга "Ещё по одной".

Конкуренцию ему составит "Мартин Иден". Драму итальянского режиссёра Пьетро Марчелло считают успешным примером совместного европейского кинопроизводства.

Пьетро Марчелло, кинорежиссёр, сценарист, продюсер: "Все мои фильмы - продукты сотрудничества с другими странами. Так было всегда и остаётся по сей день. Мне очень повезло в том, что у меня есть свои французский и немецкий продюсеры".

"Мартин Иден" - экранизация одноимённого романа Джека Лондона, действие которого первоначально происходило в Сан-Франциско. Но режиссёр перенёс его в Европу.

"Это глубоко европейский фильм. А сам по себе Мартин Иден - это прообраз, как Фауст, или Гамлет. И происходившее с ним можно было бы воспроизвести в других городах - в Гамбурге, например, Марселе, Неаполе", - продолжил Пьетро Марчелло.

Впрочем, и остальные фильмы из шорт-листа - также совместного производства.

"Раскрашенная птица" - чешско-словацко-украинская картина. Эта трагическая история жизни мальчика из еврейской семьи во время Холокоста.

"Корпус-Кристи" - это франко-польский фильм, "Ундина" - немецко-французский кинопродукт.

Наконец, "Берлин Александерплац" - результат киносотрудничества продюсерских компаний Германии и Нидерландов.

Церемония оглашения имён обладателей "Европейского Оскара", как часто называют премию, пройдёт в Берлине без зрителей, в онлайн-формате 12 декабря.