Европейская киноакадемия в этом году вручает награды в режиме, который обусловлен эмидемической ситуацией - то есть виртуально, а сама церемония задумана как серия мероприятий.

В числе номинантов в категории "Лучший режиссер" есть и знаменитый Франсуа Озон.

Вот что он рассказал в интервью журналисту Euronews Фредерику Понсару: "Разумеется, я был и остаюсь французским автором. Мне повезло, поскольку мои работы нашли отклик в Европе, это случилось быстро, их признала публика. Поэтому у меня получалось довольно легко находить финансирование. Европа - родина кино, тут кино как было искусством, так оно им и осталось, и любят тут фильмы иначе, чем к ним относятся, например, в США".

Картина Томаса Винтерберга "Еще по одной" вошла в категорию "Лучший фильм", а ее автор - номинирован на получение награды киноакадемии и как лучший режиссер.

Томас Винтерберг, режиссер-постановщик: "Я сохраняю свои корни как уроженец Дании. Может быть и потому еще, что я происхожу из маленькой страны, ее описывают как самую счастливую в мире, но на самом деле там главенствует рацио".

Польское кино подтверждает свой уровень как одно из сильнейших не только в Европе, но и в мире. В списке номинантов в двух наиболее почетных категориях - картина "Тело Христово" Яна Комасы.

История бывшего зэка, стремящегося к служению в церкви, рассказана одновременно с жесткостью и с нежностью.

О том, кто стал обладателем главных европейских кинонаград года, станет известно вечером 8-го декабря.