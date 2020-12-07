Россиянин осуждён во Франции по делу о кибератаках "мирового масштаба"

Во Франции по делу о кибератаках осуждён россиянин Александр Винник. Исправительный суд Парижа признал его виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Он приговорён к пяти годам лишения свободы.

По ряду обвинений при этом Винник был оправдан. Так суд посчитал недоказанной причастность россиянина к кибератакам и к созданию программы Locky для вымогательства. Речь идёт о сетевом черве, который шифровал файлы, блокировал компьютеры и требовал от пользователей выкуп за восстановление доступа к данным.

Прокуратура требовала для Винника 10 лет тюрьмы, называя его хакером «мирового значения». По данным следствия, в результате кибератак, которые связывают с россиянином, пострадали около 200 компаний и частных лиц во Франции в период с 2016 по 2018. Сам Александр Винник настаивает на своей невиновности и заявляет, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky.

Винник был задержан в Греции летом 2017 по запросу США — там против него возбуждено дело об отмывании по меньшей мере 4 млрд долларов с использованием биткоинов. Греческие суды впоследствии удовлетворили серию запросов на выдачу подозреваемого в США, Россию и Францию. В январе 2020 Винника доставили в Париж. Официальная Москва заявляла о недопустимом давлении на фигуранта дела в Пятой республике и о нарушении его права на консульскую помощь.