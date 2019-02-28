Винника перевели под присмотр врачей

Власти Греции перевели Александра Винника в специализированную клинику, где он будет находится под присмотром квалифицированных медиков. Об этом в четверг сообщили адвокаты россиянина.

21 февраля Винник объявил о прекращении голодовки, которая длилась более 90 дней. За это время он потерял около 30% своего веса, его здоровье серьезно пошатнулось. Однако в тюрьме, где содержался Винник, не могли обеспечить должное медицинское наблюдение.

Защита Винника утверждает, что содержание российского гражданина под стражей нарушает положения конституции Греции. "Он находится под стражей уже 19 месяцев. При этом ему до сих пор не были предъявлены обвинения, что является незаконным", - заявила адвокат Зои Константопулу. По ее словам Винник несколько раз обращался в различные судебные инстанции, однако все его ходатайства остались без ответа.

Винник был задержан в Греции в июле 2017-го по запросу властей США, которые подозревают россиянина в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне несуществующую биржу криптовалют ВТС-е.

Экстрадиции Винника также добивается Москва. Правда, по версии российских следственных органов, речь идет об отмывании гораздо меньшей суммы - около 11 миллионов долларов. Соответственно и наказание может грозит более мягкое. При этом сам Винник все обвинения отвергает.