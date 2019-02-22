Александр Винник прекратил голодовку

Россиянин Александр Винник, который находится в греческой тюрьме, прекратил голодовку. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая общалась с Винником в больнице. По её словам, состояние здоровья арестованного — критическое.

Защита настаивает на немедленном освобождении Винника: в конце января истёк максимальный срок нахождения под стражей, определённый греческой конституцией. Россиянина задержали в июле позапрошлого года.

Столь долгий срок объясняется в том числе тем, что выдачи требуют сразу три страны: Россия, Соединённые Штаты, по запросу которых россиянина арестовали, и Франция, по выданному в Париже европейскому ордеру.

Александра Винника обвиняют в отмывании нескольких миллиардов долларов через ныне закрытую биржу криптовалют.