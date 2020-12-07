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США

Всего Боба Дилана купили за сотни миллионов

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 Павел Барсуков
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Всего Боба Дилана купили за сотни миллионов
Авторское право  AP Photo
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Звукозаписывающая корпорация "Юниверсал" приобрела авторские права на все песни Боба Дилана. По данным американской прессы, весь каталог — 600 произведений, созданных за 60 лет, — стоил компании от 200 до 450 миллионов долларов. Ни "Юниверсал", ни сам Дилан точную сумму не раскрывают. Не исключается, что сделка может оказаться крупнейшей в истории единоразовой покупкой музыкальных прав.

При этом договор не касается песен, которые американский исполнитель напишет в будущем. 79-летний Боб Дилан продолжает регулярно выступать, гастролировать и записывать новые диски.

Его считают одним из самых известных музыкантов в истории. Дилан — лауреат Путицеровской премии, обладатель высшей гражданской награды США — Президентской медали Свободы, а в 2016 году он стал первым в истории музыкантом, которому была вручена Нобелевская премия по литературе.