Всего Боба Дилана купили за сотни миллионов

Звукозаписывающая корпорация "Юниверсал" приобрела авторские права на все песни Боба Дилана. По данным американской прессы, весь каталог — 600 произведений, созданных за 60 лет, — стоил компании от 200 до 450 миллионов долларов. Ни "Юниверсал", ни сам Дилан точную сумму не раскрывают. Не исключается, что сделка может оказаться крупнейшей в истории единоразовой покупкой музыкальных прав.

При этом договор не касается песен, которые американский исполнитель напишет в будущем. 79-летний Боб Дилан продолжает регулярно выступать, гастролировать и записывать новые диски.

Его считают одним из самых известных музыкантов в истории. Дилан — лауреат Путицеровской премии, обладатель высшей гражданской награды США — Президентской медали Свободы, а в 2016 году он стал первым в истории музыкантом, которому была вручена Нобелевская премия по литературе.