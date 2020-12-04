"День, когда кинотеатры проиграли"

Премьера в кинотеатре в один день с премьерой на стриминговых платформах: именно так решила распространять свои фильмы кинокомпания "Уорнер бразерс" со следующего года. Начнут с "Чудо-женщины 1984", которая выйдет уже в середине декабря.

Соглашение подписано с сервисом HBO Max (который в России официально недоступен). В Голливуде не рассчитывают, что в следующем году кинотеатрам разрешат возобновить работу в прежнем объёме.

Джефф Бок, аналитик:

"Это землетрясение. Это как если бы знак Голливуда рухнул, и буквы покатились бы вниз по склону. Это событие изменит Голливуд, и возможно навсегда. Когда мы позже будет вспоминать сегодняшний день, мы будем говорить, что именно сегодня стрим победил кинотеатры".

На такой шаг — премьера одновременно и в кино, и в онлайне — голливудские студии решались на фоне коронакризиса и раньше, но впервые крупная компания сделала такой подход единственным.

Джефф Бок, аналитик:

"Индустрия уже не будет прежней. Это не перезагрузка, это полная перестройка. Именно это мы и увидим в следующие пять – десять лет".

Кинотеатры же считают, что такой подход попросту добьёт их. Проблема обозначилась ещё до коронавируса: месячная подписка на стрим сравнима с ценой пары билетов. Одна из крупных сетей уже судилась по этому поводу с Universal, отказываясь вообще показывать их фильмы, если они будут выходить на стриме в тот же день. Договорились, что премьера в сети будет проходить хотя бы на пару недель позже.