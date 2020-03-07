HBG отказалось от публикации мемуаров Вуди Аллена

Издательство Hachette Book Group (HBG) отказалось от публикации мемуаров американского оскароносного режиссера Вуди Аллена. В заявлении говорится, что решение было непростым. Но так или иначе, после бесед с сотрудниками, выступавшими против выхода в свет книги, выпуск ее сочли невозможным.

Ранее с критикой на издательство обрушился сын Аллена Ронан Фэрроу и приемная дочь режиссера Дилан. Последняя обвиняет Аллена в сексуальном насилии. Вуди Аллен настаивает на своей невиновности и заявляет, что на Дилан оказывала психологическое давление ее мать, актриса Миа Фэрроу. Публиковать мемуары режиссера ранее отказались еще несколько крупных издательств.