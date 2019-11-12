Стриминговые войны

Конкуренция на рынке потоковых видеосервисов ужесточается. Компания Disney запускает стриминг-платформу Disney+. В списке оригинального контента — диснеевские фильмы, вселенная "Звёздных войн", супергерои комиксов Marvel, анимационные проекта студии Pixar, а также документальные фильмы National Geographic ("Национального географического общества США") и мультипликационный сериал "Симпсоны".

Корпорация Apple в начале ноября запустила глобальный стримингового сервиса Apple TV+ с эксклюзивным контентом, доступным более чем в сотне стран.

Новые видеосервисы заберут контент у платформы Netflix, которая последние годы была лидером на рынке. У неё сейчас 150 миллионов подписчиков. В следующем году у Netflix появятся новые конкуренты — весной на рынок выйдут стриминговые платформы HBO Max, которую готовит телекоммуникационная компания AT&T и Peacock от NBCUniversal. При этом Netflix повышает стоимость подписки, а конкуренты предлагают более дешевые абонементы, версия Peacock с рекламой и вовсе будет бесплатной. Но эксперты говорят, что цены повысятся после того как пользователи привыкнут к новым сервисам.