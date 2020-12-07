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Россия

Украинского экс-футболиста приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

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 Павел Барсуков
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Василий Василенко
Василий Василенко   -   Авторское право  Кадр из видео AP
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К 12 годам колонии за шпионаж приговорил Мосгорсуд бывшего украинского футболиста. Василия Василенко задержали ещё осенью прошлого года, первоначально за незаконную перевозку опасных веществ. Позже статью изменили на шпионаж. Следователи заявили, что Василенко работал на фирму, связанную с минобороны Украины.

Обстоятельства дела неизвестны, поскольку материалы засекречены, и заседания проходили в закрытом режиме. Российские СМИ сообщают, что Василенко пытался приобрести некое крупногабаритное оборудование, разработанное в 1960-х годах, которое "не имеет огневой мощи", но до сих пор поставляется в несколько стран.

Видеомонтаж • Павел Барсуков