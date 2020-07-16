Россию обвинили в шпионаже и вмешательстве

Великобритания, США и Канада обвинили Россию в попытке украсть информацию о разработке вакцины от COVID-19. Национальный центр кибербезопасности Соединенного королевства опубликовал в четверг документ, в котором спецслужбы трех упомянутых государств возлагают вину на группировку APT29, утверждая, что она "почти наверняка является частью российской разведки".

В Кремле обвинения назвали голословными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не располагает информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании";"Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения", - добавил он.

Ранее в четверг министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что правительство считает, что "российские силы предпринимали попытки вмешаться" в британские выборы 2019 года путем

распространения "незаконно полученных" правительственных документов.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в письменном заявлении законодателям, что "хотя нет никаких доказательств широкой российской кампании против всеобщих выборов, любая попытка вмешаться в наши демократические процессы абсолютно неприемлема.''

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова так отреагировала на обвинения: "Ведется уголовное расследование", "на данном этапе нам было бы неуместно что-то говорить"... Это утверждение настолько туманно и противоречиво, что его почти невозможно понять. Если неуместно рассказывать, то и не рассказывайте. Если рассказываете, то продемонстрируйте факты!"

Речь, по мнению обозревателей, идёт о публикации компрометировавшего правящую Консервативную партию документа о ходе торговых переговоров между Лондоном и Вашингтоном.