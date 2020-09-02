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Россия

Суд продлил арест журналиста Ивана Сафронова

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 Андрей Позняков
Иван Сафронов на судебных слушаниях 7 июля 2020
Иван Сафронов на судебных слушаниях 7 июля 2020   -   Авторское право  Vasily MAXIMOV / AFP
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Лефортовский суд Москвы продлил до 7 декабря срок ареста журналиста Ивана Сафронова. Ему предъявлены обвинения по статье о госизмене. Слушания по требованию ФСБ и прокуратуры проходили в закрытом режиме, хотя, как сообщает «Медиазона» со ссылкой на защиту, ни один материал с грифом «секретно» в зале суда так и не был представлен. По словам адвоката Ивана Павлова, решение о продлении ареста будет обжаловано.

Сафронов был задержан 7 июля. По версии следствия, в 2017-м он передал чешским спецслужбам секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, а также о российских военных на Ближнем Востоке. К моменту задержания Сафронов стал советником главы «Роскосмоса». Уголовное дело связывают с его журналистской деятельностью, в частности, с публикациями о поставках российского вооружения странам Ближнего Востоке и Северной Африке.

Защита Ивана Сафронова подчеркивала, что спустя почти месяц после возбуждения уголовного дела адвокаты не понимают, в чём конкретно обвиняют их подзащитного. Были сообщения, что ФСБ предлагала журналисту в рамках сделки со следствием раскрыть анонимные источники его публикаций в обмен на смягчение наказания, но он отказался.

Инициативная группа в поддержку Сафронова собрала под поручительством за него более 140 подписей журналистов, правозащитников, политиков и активистов.

После продления ареста в Кремле заявили, что рассчитывают на «абсолютно детальное разбирательство в соответствии с законом». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог пояснить, представляли ли главе государства вместе с информацией о деле конкретные доказательства вины Ивана Сафронова.

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