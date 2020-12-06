В Берлине от рождественских ярмарок остались киоски с глинтвейном

Уходящий год из-за пандемии многие в Старом Свете называют одним из самых худших и хотят, что бы он закончился как можно скорее. В Берлине в рождественский период - ни тебе шумных улиц, ни посиделок с друзьями: бары и рестораны закрыты. Традиционные рождественские ярмарки не работают. От них остались лишь киоски с глинтвейном. Горожане собираются на Брайтшайдплац, прямо у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Владельцам торговых точек разрешили предлагать покупателям жареный миндаль и колбаски. Правда, насладиться горячим алкогольным напитком можно только на ходу. Все на вынос! Так же поступают и владельцы ресторанов, продавая глинтвейн у дверей своих заведений.

Говорят посетители:

"Рождественских ярмарок нет, приходится искать альтернативу. Поэтому вот такие киоски с глинтвейном - совсем неплохо. Заодно мы поддержим местных рестораторов".

"Действительно хорошо, что рестораны таким образом получат какие-то средства. Ну, а население сможет наслаждаться атмосферой приближающегося Рождества".

Продажа глинтвейна - дело прибыльное. Но этого недостаточно, чтобы полностью покрыть убытки. Весомую поддержку малому бизнесу оказало правительство Германии: за ноябрь и декабрь рестораторы получат до 75% от выручки за соответствующий период прошлого года и будут надеяться на более щедрый в плане бизнеса новый год.