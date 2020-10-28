Вокруг накрытых прямо на земле пустых столов собрались в среду в Риме владельцы ресторанов и магазинов. В Италии с каждым днём растёт недовольство ужесточающимися мерами по сдерживанию эпидемии. На этот раз местом проведения манифестации стал Пантеон. Среди собравшихся был замечен глава правоконсервативной "Лиги" Маттео Сальвини.

"Мы отстаиваем интересы всех представителей розничной торговли, не только владельцев баров и ресторанов, но всех нас ждёт глубокий кризис", - говорит владелица кофейной лавки Франческа Пикколи.

Закрыть как минимум на месяц рестораны, бары, фитнес-клубы, бассейны, косметические салоны, театры, кинотеатры и концертные залы решили власти Германии. Матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей. Тысячи человек вышли в среду на улицы Берлина в знак протеста и пронесли по столице символический гроб.

Сотни представителей ресторанного дела и сферы услуг вышли на улицы Барселоны. Жители столицы Каталонии, ушедшей на карантин одной из первых, противятся очередным ограничениям: "Нас ждут руины, смерть бизнеса, - говорит Габриэла Донайре, владелица двух ресторанов, - на нас висят кредиты, от нас зависят семьи, но мы пришли сюда, чтобы выразить солидарность и поддержать друг друга"...

В центре Праги также состоялась акция протеста против завинчивания гаек, с разрешёнными 100 манифестантами. За минувшие сутки в Чехии был побит абсолютный рекорд: коронавирусом заразились 15 663 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения. Эксперты подчеркивают, что эпидемическая ситуация в стране значительно хуже, чем в Германии и других соседних странах.