Митч Лоу: "Никто не ожидал, что Netflix станет глаголом"

В этом выпуске мы пообщаемся с Митчем Лоу, одним из руководителей-основателей платформы Netflix и тем, кто был на передовой индустрии видео развлечений с самого начала.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Как по-вашему развивалась индустрия видеопроката на протяжении десятилетий?

Митч Лоу, один из основателей Netflix:

— На самом деле все началось еще на заре кинематографа с модели меню, где люди решали, стоит ли идти в кино или взять фильм напрокат. И это превратилось в подписку, со всеми вытекающими. И вопрос "стоит ли это все моего времени и денег" отпал сам собой.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Вы были одним из основателей Netflix. Каково это быть частью истории?

Митч Лоу, один из основателей Netflix:

— Мы и понятия не имели, что станем нарицательным именем. Никто не знал, что Netflix станет глаголом. И я помню, что мы часто делали ставки на то, насколько успешными мы станем. Я сказал, Боже, если бы мы смогли просто получить 1,7 миллиона подписчиков, это было бы потрясающе. Сегодня эти цифры в 100 раз больше. 180 с лишним миллионов.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Каково было влияние таких компаний, как, например, Apple, других потоковых сайтов, таких как Starz Play и Disney — тех, что присутствуют здесь, на Ближнем Востоке? Как Netflix справился с такой конкуренцией?

Митч Лоу, один из основателей Netflix:

— Вы знаете, мы никогда не смотрели на конкурентов. Мы никогда, кроме одного раза, даже не оценивали конкурента. Это было в Великобритании, когда Netflix пришел на британский рынок. А потом мы услышали, что появляется Amazon, и это был единственный конкурент, который пугал нас в те дни. И поэтому мы закрыли всю операцию

Джейн Уизерспун, Euronews:

Вы перешли из Netflix в Movie Pass. Расскажите об этом решении. В тот момент у вас были миллионы подписчиков. И это был больше сервис для кинотеатров. Но потом что-то пошло не так, и число подписчиков упало до трехсот тысяч?

Митч Лоу, один из основателей Netflix:

— Правильно. Я думал, что мы могли бы сделать то же самое, что в Netflix, но уже в кинотеатрах, убрать барьеры экспериментов и открытий. И, о чудо, все случилось так быстро. Мы выросли за восемь месяцев, у нас было 3,3 миллиона платных подписчиков, и это было слишком. И на девятом месяце мы лопнули. Наши инвесторы сказали: "О'кей, теперь все". То, что я должен был делать, - это контролировать рост.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Еще одна большая проблема, с которой мы столкнулись сейчас, - это пандемия, оказавшая огромное влияние, в частности, на кинотеатры. Как вы думаете, как она повлияла на сектор?

Митч Лоу, один из основателей Netflix:

— Все это не будет иметь долгосрочный эффект. Я надеюсь, что кинотеатры вернутся и поймут, что им нужно развиваться. Вы знаете, Movie Pass был попыткой встряхнуть индустрию кино, чтобы они поняли — потребителям нужно больше, чем фильмы. Объем нашего внимания становится все меньше и меньше. Мы больше не хотим идти в кинотеатр, сидеть два часа в темноте и смотреть фильм. Почему бы не устроить сериальный марафон по четвергам, где вы сможете посмотреть все эпизоды "Очень странных дел" за 6 часов?

Джейн Уизерспун, Euronews:

Но и в финансовом плане, и в экономическом, смогут ли кинотеатры это пережить? Романтика походов в кино - все это очень хорошо, но как они собираются финансово удержаться на плаву?

Митч Лоу, один из основателей Netflix:

— Они должны стать инновационными по содержанию, и я думаю, что все сводится к признанию того, что люди действительно хотят выйти и социально взаимодействовать в больших группах. При условии, что есть вакцина. Но они не хотят просто смотреть двухчасовые фильмы. Почему бы не проводить спортивные мероприятия с просмотром матчей? игровые мероприятия?

Джейн Уизерспун, Euronews:

Как вы думаете, какое место отрасль на Ближнем Востоке и в ОАЭ, в частности в Дубае, занимает в глобальном масштабе? Насколько важен этот сектор здесь?

Митч Лоу, один из основателей Netflix:

— Одна из самых потрясающих вещей, которые я вижу на потоковых сервисах, таких как Netflix, — это взаимное обогащение контентом. И я думаю, молодежь и создатели контента на Ближнем Востоке могут взрастить большую индустрию действительно интересных телешоу и фильмов, которые могут быть популярны где угодно. И вот это позволит творческому сообществу создавать контент и распространять его.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Вы здесь, в Дубае, для чего-то очень захватывающего. расскажите о стартап-презентации в небе и как вы оказались вовлечены?

Митч Лоу, один из основателей Netflix:

— Это рекордное событие. Предприниматели со всего Ближнего Востока и Африки представили свои идеи для стартового капитала. И судьи, нас было четверо, сузили круг до группы из 10 человек. А потом мы попросили каждого из них провести презентацию по Zoom.

Джейн Уизерспун, Euronews:

А прыжки с самолета?

Митч Лоу, один из основателей Netflix:

— А потом мы посадили с нами в самолет финальную тройку для последней презентации своей идеи. И делали они это во время минутного свободного полета в небе. Так что да, победитель совершил прыжок из самолета.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Что бы вы посоветовали этим предпринимателям? Что нужно сделать, чтобы все получилось?

Митч Лоу, один из основателей Netflix:

— Это все то, что и так известно: настойчивость, хорошее окружение и высокая надежность. Вы должны сохранять инерцию. Вы должны продолжать совершенствоваться. Найти своих инвесторов, свою команду. Двигаться шаг за шагом, не слишком быстро и не слишком медленно.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Вернемся к индустрии развлечений. Вопрос на миллион долларов. Как вы думаете, что ждет нас в будущем?

Митч Лоу, один из основателей Netflix:

— Вы знаете, Covid определенно увеличил тягу людей к развлечениям. Я думаю, что именно это помогло им пережить это очень трудное время. Я думаю, что будущее будет абсолютно нормальным. Я не знаю, как вы, но у меня были времена, когда я начинал смотреть сериал в 10 часов вечера, думая, что закончу в полночь, а затем через пять часов я понимаю, что есть целый другой сезон. В какой-то момент мы достигаем переломного момента. Рида Хастингса, гендиректора Netflix, однажды спросили о конкуренции, и он сказал: "мой самый большой конкурент — сон". Знаете, если бы людям не нужно было спать, они могли бы смотреть больше сериалов Netflix. И я думаю, что он прав.