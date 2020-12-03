Подарки в Рождество Covid-19

От финансовых ограничений до изменения того, что мы ценим больше всего - рождественские подарки в этом сезоне могут быть разными для некоторых людей. После месяцев экономических трудностей и социального дистанцирования многие европейцы ищут подарки недорогие, но богатые содержанием

На это Рождество Виктор и Ана готовят своей матери Чаро особенный подарок: возможность написать свою книгу-биографию, включив в неё старые семейные фотографии и истории.

"Сейчас, во времена ковида, у нас было время вспомнить вместе старые истории, открыть семейные альбомы и пересмотреть фотографии, вспомнить наших дедушек и бабушек, которых уже нет с нами. Это позволило осознать, какую роль сыграли все эти люди в нашей жизни", - говорит Виктор.

В течение следующих нескольких недель Сусана будет личным биографом Чаро. Она работает в Memoralia - компании, которая утверждает, что произвела революцию, запустив программу "Наше наследие". Чаро будет вспоминать свои жизненные истории, а Сусана отредактирует их , и написанная таким образом книга сохранит семейную память для детей и внуков.

Пандемия COVID-19 показала всю хрупкость человеческой жизни, и для многих это будет Рождество духовно значимых подарков.

"Мы научились ценить людей, которых любим, но которые находятся далеко от нас. Очевидно, что тем, у кого сократился доход, придется выбирать на этот раз не обычнве подарки, а более символические, ценные своим содержанием", - говорит Хосе Бласкес, эксперт по маркетингу Европейского Университета Мадрида.

Подарки не обязательно должны быть дорогими. Для некоторых достаточно получить написанную от души открытку. Но пандемия показала всю важность контактов с людьми, и общение с близкими в это Рождество будет одним из самых ценных подарков.

Это удастся далеко не всем. Государственные ограничения в отношении общественных мероприятий будут действовать в течение всего праздничного периода, и многим придётся провести это Рождество вдали от своих семей. Но в подарок можно послать и кусочек празлдничного стола.

Хавьер Ботана работает в магазине деликатесов. Пакуя нарезку красной рыбы, он говорит:

"В каждой семье сейчас есть сын, потерявший работу, или отец. В это Рождество не все смогут собраться из-за ограничений или потому, что не смогут себе это позволить. Но есть рождественские привычки, традиционные блюда, и они могут также стать на этот раз подарком, напоминанием о том, что мы когда-то дегустировали их вместе".