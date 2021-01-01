Ковид: без паузы на праздники

На фоне рекордного прироста числа заблевавших коронавирусом одна из крупнейших лондонских больниц предупредила, что рассматривает возможность полностью перепрофилироваться под нужды ковидных пациентов. Великобритания бьет новые рекорды по числу зараженных, за сутки там выявили почти 56 тысяч носителей вируса, 24 тысячи находятся в больницах, 964 пациента скончались.

Власти призывают британцев к сознательности.

"Система здравоохранения в Лондоне чрезвычайно загружена, - заявил мэр Лондона Садик Хан. - Мы знаем, что обычно самые тяжелые месяцы для медиков - январь, февраль. Мы беспокоимся, что люди продолжат заражаться так, как это было в последнее время. Поэтому мы хотим еще раз подчеркнуть важность нашего посыла - оставайтесь дома!"

В Бельгии выросло число жертв рождественской вечеринки в доме престарелых, там умерли уже 27 человек. Как выяснилось, пришедший поздравить пожилых актер-Санта-Клаус был носителем коронавируса.

Испания проводила 2020 год на фоне роста числа зараженных до пиковых показателей первой волны. Рекорды бьет и Португалия: там за сутки выявили 7627 новых случаев, это максимальный показатель с начала пандемии.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал власти выделить больше ресурсов и для массовой вакцинации. Американцам не удалось достичь поставленной ранее задачи - привить 20 миллионов человек до конца 2020 года. На 31 декабря в американских больницах от ковида лечились свыше 125 тысяч человек.

В Ките власти одобрили вывод на рынок инактивированной вакцины от госкомпании Sinopharm, оговорив ряд дополнительных условий - в частотности, необходимость осуществлять мониторинг за препаратом. Разработчик сообщил, что в ходе испытаний эффективность препарат превысила 79%.