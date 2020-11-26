"Карантинное" Рождество в Европе

С момента, когда Еврокомиссия и подведомственное ей Агентство лекарственных средств приступили после заключения контрактов к регистрации нескольких вакцин на территории ЕС, вопрос о проведении массовых прививок переместился из области теории в практическую сферу.

В Германии намерены организовать кампанию так, чтобы делать инъекции 20 тысячам человек в день.

В качестве одной из амбулаторий назван терминал берлинского аэропорта Тегель.

Но массовая вакцинация не отменит действия ограничительных мер, как заявила глава немецкого правительства: "Они будут действовать до 20-го декабря. Более того, хотела бы подчеркнуть, что в отношении сроков наблюдается консенсус и на уровне руководтсва всех федеральных земель, мы полагаем, что мы не снимем часть ограничений и в январе".

Исключения для немцев будут сделаны в два праздничных дня, точнее, вечера - в сочельник, 24 декабря, и в канун встречи Нового года. Тогда можно будет собраться компанией, в которой будет 10 человек.

Итальянские горнолыжные курорты не увидят отдыхающих еще некоторое время.

Склоны той же Кортины д'Ампеццо будут недоступны - премьер-министр Конте заявил, что позволить себе такого рода развлечения страна не может.

С более чем полутора миллионами зараженных и 52 тысячами летальных исходов от COVID-19 Апеннины пострадали от пандемии очень сильно.

Во Франции решено провести ослабление карантина в три акта.

В первом, который начнется в ближайшую субботу, откроются лавки, магазины и все те бизнесы, которые власти не сочли относящимися к "первой", как они выразились, необходимости.

Затем, во второй декаде декабря, расширится возможность поездок.

Но рестораны смогут начать работать - и то, в лучшем случае - лишь во второй декаде января следующего года.

По мнению Александра Гисбера, владельца ресторана он и его коллеги "пали первой жертвой экономического кризиса, вызванного COVID-19. Мы, владельцы ресторанов и кафе, а еще дискотек - и мы сможем открыться последними. Но приходится сохранять оптимизм".

В Австрии жесткий карантин действует уже 2 недели. Закрыты торговые центры, косметические салоны и парикмахерские, а школьники переведены на дистанционное обучение.

Не работают музеи и театры. С десяти вечера и до 6 утра запрещено покидать жилище. Подобныйрежим будет действовать до 6-го декабря.