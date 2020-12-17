Продукты в подарок: в Португалии помогают нуждающимся в Рождество

Обычно в это время в Вила-Нова-ди-Гая, на севере Португалии, на Рождественской площади устраивается настоящий праздник с колесом обозрения, каруселями и ледовым катком.

Но пандемия в этом году внесла свои коррективы, и власти ограничились доставкой подарков для детей на большом грузовике. А выделяемый обычно под мероприятие бюджет в 350 000 евро пойдет на помощь семьям, пострадавшим от кризиса здравоохранения.

Появившиеся потребности людей, связанные с увольнениями, безработицей и потерей дохода из-за пандемии, оправдывают перераспределение этих средств. Деньги пойдут на поддержку оплаты аренды, решение острых социальных проблем, продуктовые наборы для нуждающихся семей. Но чтобы не лишать людей рождественского настроения мы совместили приятное с полезным Эдуардо Витор Родригес мэр Вила-Нова-ди-Гая

Совместно с частными предпринимателями мэрия решила нуждающимся семьям 3000 рождественских наборов с продуктами питания. Во многих случаях дохода не хватает даже на оплату счетов.

Филипа Суареш, Euronews:

— Жители Вила-Нова-ди-Гая надеются, что через год им разрешат праздновать Рождество на этой площади. И парк развлечений снова вернется сюда на сезон.