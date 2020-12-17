Продукты в подарок: в Португалии помогают нуждающимся в Рождество

Продукты в подарок: в Португалии помогают нуждающимся в РождествоКомментарии
Обычно в это время в Вила-Нова-ди-Гая, на севере Португалии, на Рождественской площади устраивается настоящий праздник с колесом обозрения, каруселями и ледовым катком.
Но пандемия в этом году внесла свои коррективы, и власти ограничились доставкой подарков для детей на большом грузовике. А выделяемый обычно под мероприятие бюджет в 350 000 евро пойдет на помощь семьям, пострадавшим от кризиса здравоохранения.
Совместно с частными предпринимателями мэрия решила нуждающимся семьям 3000 рождественских наборов с продуктами питания. Во многих случаях дохода не хватает даже на оплату счетов.
Филипа Суареш, Euronews:
— Жители Вила-Нова-ди-Гая надеются, что через год им разрешат праздновать Рождество на этой площади. И парк развлечений снова вернется сюда на сезон.