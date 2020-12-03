Республика начинает наступление на радикальный исламизм

МВД Франции и другие профильные ведомства в четверг должны начать массированные, отмечает "Фигаро", действия по борьбе с, как это назвал глава ведомства Жеральд Дарманен , "сепаратизмом".

Под этим во французской политической лексике имеется в виду попрание принципов Республики.

Ссылку на публикацию Дарманен разместил в своем официальном твиттере.

Речь идет, в частности, о контроле свыше 75 мечетей, в которых, по данным министерства, ведется пропаганда радикального исламизма.

18 учреждений культа, находящихся в парижском регионе и в департаментах Эро и Воклюз, будут подвергнуты "немедленной проверке", подчеркивает AFP.

Три из них уже должны были быть закрыты, но в одной мечети об этом решении, принятом на уровне муниципалитета, не знали, вторая была закрыта официально еще в прошлом году, но в ней по-прежнему проводились проповеди, ситуация в третьей уже вызывала документированную озабоченность служб безопасности.

На протяжении последнего времени во Франции в разных городах были совершены громкие теракты.

Жертвой одного из них стал учитель истории Самюэль Пати, в другом погибли две прихожанки и привратник католического храма в Ницце.