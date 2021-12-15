Во Франции закрывают мечети

Большая мечеть города Бове, к северу от Парижа, еще не успела открыться, а уже закрывается.

В ожидании завершения строительства религиозного сооружения, в нескольких сотнях метров от него, в этом двухэтажном здании имам принимал практикующих мусульман города. Но его проповедь подверглась критике, о чем было доложено в высшие инстанции.

Во вторник Министерство внутренних дел Франции пояснило, что имам "выступал с оправданием джихада и боевиков, представлял западные общества как исламофобские, обвиняя гомосексуалов, евреев и христиан, в том, что те подталкивают истинно верующих к разрыву с Республикой".

Ассоциация, управляющая мечетью в Бове, уверяет, что имам уже отстранен от работы.

В рамках борьбы Франции с радикальным исламом была начата процедура временного закрытия мечети. Она может продлиться от 10 дней до 6 месяцев.

В конце октября мечеть города Аллон близ Ле-Мана в департаменте Сарта была закрыта на шесть месяцев за оправдание терроризма.

Другие религиозные места, подозреваемые в радикализации, находятся под наблюдением в нескольких французских регионах.

По данным Министерства внутренних дел, на территории страны действуют 2 623 мечети и молельных зала. Из них 21 заведение закрыто, в отношении еще 6 примут решение в ближайшее время.