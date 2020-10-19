Эмиль Паин: "В сегодняшних условиях ассимиляция невозможна"

"Республика в опасности" заявил, открывая прения по законопроекту о борьбе с исламистским сепаратизмом, глава французского Сената Жерар Ларше. В повестку дня верхней палаты парламента текст был внесен задолго до пятничного теракта, в результате которого преподаватель колледжа лишился жизни потому, что показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Многие сенаторы поддерживают предложение закрепить в Конституции принцип, согласно которому "ни один индивид или группа не могут обосновывать своим происхождением или религией освобождение от законов общежития". Как получилось, что сегодня подобные азбучные истины необходимо во Франции закреплять в основном законе? - спросили мы у доктора политических наук, исследователя Высшей школы экономики Эмиля Паина.

Эмиль Паин: "Люди, приезжающие в некую страну и сохраняющие какие-то элементы патриархальной культуры, очень часто воспринимают новую среду, особенно если там сложились другие культурные условия, не просто как чужую, но и как враждебную. Возникает эффект, который я называю "защитная традиционализация". И этот же эффект сконструированной, новой, усиленной традиционности мы, несомненно, видим на примере этого случая во Франции. Мальчик, который не мог вывезти традиционную чеченскую культуру, поскольку и родился в Москве, приехал в совершенно младенческом возрасте во Францию. Он попал в среду, которая культивирует некую защитную традиционность - новую, не ту, которую он вывез из Москвы, из русского, кстати говоря, города. И возникает проблема: как совместить эти два мира, усиливающийся мир защитной традиционности и тот, который пытается навязать ему новый культурный стандарт?

Нет политики, нет модели культурной, которая могла бы разрешить эту пропасть между догражданской культурой, преобладающей у части мигрантов. Старая, древнейшая модель ассимиляции была очень характерна как раз для Франции: одна страна, одни народ, одна культура, один язык. Это было многие десятилетия, если не века, главным символом французской политики межкультурного взаимодействия. Так вот сегодня, в современных условиях ассимиляция, то есть попытка растворить людей в новой культуре, она невозможна, поскольку ассимиляция практически всегда предполагала насилие. Для современных норм это, безусловно, неподходящая модель, и она не может быть реализована".