Лидеры стран Евросоюза и его учреждений осуждают теракт в Вене

Лидеры стран Евросоюза и руководители его основных учреждений решительно осудили теракт в Вене, который начался со стрельбы возле синагоги. Президент Франции подписал книгу соболезнований в посольстве Австрии в Париже. Он произнёс слова поддержки семьям пострадавших и высказался против радикального исламизма.

«Я думаю о том, что Вена представляет собой в истории нашей Европы, - сказал Эммануэль Макрон. - Это город культуры, эмансипации, само воплощение наших ценностей. Совершённое в нём нападение говорит о воле и решимости наших врагов. Это нападение на то, чем является Европа, на нашу землю свободы, культуры и ценностей. Ничего из этого мы не уступим ».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что она «самым решительным образом осуждает это гнусное нападение».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Исламистский террор - наш общий враг, и борьба с этими убийцами и их вдохновителями — наша общая борьба».

С конца сентября терроризм снова сотряс Европу. Было совершено как минимум четырех различных нападения, три из них во Франции.

"К сожалению, очень поздно Европа пришла к пониманию того, что мы не можем и дальше бороться с терроризмом, который часто связан с радикальным исламизмом. А необходимо было искоренять это явлением путём борьбы с опасной идеологией, – сказал французский эксперт по безопасности и разведке Клод Монике. - Слишком долго мы пытались победить лишь джихадизм и террористические группы. Мы игнорировали политический салафизм ».

Президент Макрон считает, что Франция показала свою волю действовать в соответствии с "Законом о борьбе с исламским сепаратизмом", проект которого он недавно представил. Но не все другие страны ЕС готовы идти на такие жёсткие меры.