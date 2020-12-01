Последние переговоры по "брекситу"

Последние торговые переговоры по "брекситу" продолжаются в Лондоне. Они призваны избежать выхода Великобритании из ЕС без сделки - сценария, который может вызвать серьёзные сбои.

Стороны предупредили, что соглашение не может быть достигнуто без серьёзных взаимных уступок. Но до компромисса всё ещё далеко.

Камнем преткновения на переговорах по-прежнему остаётся рыболовство: эта сфера экономики имеет огромное значение для морских государств Европы. ЕС стремится сохранить свободный доступ к британским водам, а Лондон хочет его контролировать и ввести годовой лимит на вылов рыбы.

Британские фермеры беспокоятся о своём будущем: 70% их экспорта идет в ЕС.

Марк Бриджмен, глава The Country Land And Business Association (CLA):

"Проблема овцеводства стоит особенно остро, потому что 40% нашей баранины идет на экспорт, и 90% этого экспорта идёт в Европу. Так что, если мы не заключим сделку, это станет серьёзной проблемой для сельскохозяйственного сектора Великобритании".

Тем временем первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что будет добиваться проведения повторного референдума о независимости, если её Шотландская национальная партия (ШНП) победит на выборах в мае.

"Я хочу обратиться к нашим европейским друзьям и соседям: вы есть и всегда будете частью нас. Вы всегда будете с нами рядом. Тем из вас, кто приехал из других стран, чтобы жить здесь, в нашей - спасибо. Пожалуйста, оставайтесь у нас. Шотландцы тоже хотели бы иметь возможность ездить свободно в другие страны ЕС. И мы надеемся вернтуься в ближайшее время, как полноправный независимый член Евросоюза", - сказала Стерджен.

До конца текущего переходного периода остаётся всего 5 недель. Если соглашение так и не удастся заключить, то по истечении этого срока Великобритания и ЕС станут торговать на условиях Всемирной торговой организации: с немедленным введением тарифов на товары, идущие на континент и обратно, а на границах будет установлен таможенный контроль.

Британия покинет европейское торговое и таможенное пространство 31 декабря, продление срока исключается.