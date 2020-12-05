Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен не договорились

Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен не договорилисьКомментарии
Премьер-министр Великобритании и глава Еврокомиссии не достигли компромисса по "брекситу". После телефонного разговора с Борисом Джонсоном Урсула фон дер Ляйен заявила, что без устранения разногласий между Лондоном и Брюсселем по торговому соглашению, которое должно регулировать их отношения после выхода королевства из состава ЕС, "сделки" не будет. В своём Twitter Фон дер Ляйен сообщила, что прямые переговоры продолжатся в воскресенье, а в четверг будут подведены их итоги.
После целой недели серии встреч в Лондоне переговорщики по "брекситу" от обеих сторон не смогли прийти к соглашению из-за значительных расхождений - в частности, по вопросам честной конкуренции, рыболовства и принципа разрешения конфликтов - они решили приостановить переговоры и проинформировать о них своих руководителей, которые вступили в прямой диалог.
Джек Пэррот, Euronews:
"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорят, что в ближайшие дни они активизируют переговоры, но и та, и другая сторона говорили об этом уже несколько месяцев. Весь вопрос в том, смогут ли другие европейские лидеры вмешаться в этот диалог, поскольку в действительности никакой перспективной сделки уже невозможно будет заключить через несколько недель, если не дней. Лидеры ЕС собираются на саммит здесь, в Брюсселе, в четверг и в пятницу. Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон переговорят по телефону ещё раз в понедельник вечером".