"Брексит": Великобритания снова хочет изменить соглашение с ЕС

"Брексит" вновь напомнил о себе. И сразу два сюрприза получил ЕС от британской стороны. Во-первых, на этой неделе Борис Джонсон планирует принять новый закон, отменяющий ключевую часть прошлогоднего соглашения по Северной Ирландии. Во-вторых, Джонсон настаивает на том, чтобы торговое соглашение с ЕС было заключено до 15 октября, либо обе стороны должны двигаться дальше без сделки.

Джордж Юстис, секретарь по окружающей среде Великобритании

"Никакого блефа. Премьер-министр четко заявил на выборах, что мы сделаем все возможное, чтобы заключить соглашение о свободной торговле с ЕС по тем же принципам, что и Канада. В отсутствие соглашения мы не станем продлевать переходный период".

Между тем любые предложения об изменении Соглашения о выходе Британии из ЕС вызывают недоумение в Брюсселе.

Дэниэл Ферри, представитель Еврокомиссии

"С самого начала этих переговоров Европейский союз был вовлечен и работал конструктивно. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы извлечь максимальную пользу из переговоров на этой неделе и последующих раундов переговоров. Мы разделяем желание премьер-министра Джонсона быстро достичь соглашения".

Некоторые ирландские политики так же озабочены.

Билли Келлехер, ирландский депутат Европарламента

"У нас уже есть соглашение, оно называется "Соглашением о выходе из ЕС". Оно было принято Вестминстером. Палата общин и лорды проголосовали за него, так что это международное соглашение. Я не знаю, как мы можем разрывать договоры из-за политических угроз. Дело в том, что Соединенное Королевство добросовестно приняло этот конкретный закон, как это сделал и парламент Европейского союза".

Лео Варадкар, заместитель премьер-министра Ирландии

"Международные соглашения, международные договоры должны соблюдаться, и они важнее любого внутреннего законодательства, которое может принять любая страна. И это соглашение существует для того, чтобы мы не увидели жесткую границу между севером и югом. Мы все хотим этого избежать. Очевидно, что переговоры между ЕС и Великобританией продолжаются, и мы очень хотим, чтобы соглашение было заключено до конца года".

Даррен Маккафри, Euronews

"Нет никаких сомнений в том, что торговые переговоры о "брексите" зашли в тупик. Последний шаг британцев — это попытка убедить Брюссель пойти на дальнейшие уступки или, как некоторые опасаются, это подготовка к выходу без сделки".

Переговоры продолжаться в Лондоне, но перспектива сделки в который раз становится туманной.