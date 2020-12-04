Сделка по "брекситу": Брюссель и Лондон прервали консультации

Представители Евросоюза и Великобритании не договорились по поводу соглашения о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества, консультации приостановлены, решение о дальнейших действиях примут британский премьер-министр и глава Еврокомиссии. Об этом говорится в сообщении, которое разместил в пятницу в "Твиттере" главный переговорщик от ЕС по "брекситу" Мишель Барнье.

"После недели интенсивных консультаций мы с британским представителем Дэвидом Фростом сошлись на том, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам", - написал он.

ЕС хочет компромисса, но не любой ценой.

Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии: "Позиция канцлера Германии - и она не изменилась за последние недели - такова: необходима готовность к компромиссу со всех сторон, если мы хотим достичь соглашения. У каждого есть свои принципы, есть четкие красные линии, но также есть и возможность найти компромисс, даже если время истекает".

Как ожидается, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудят сложившуюся ситуацию в субботу во второй половине дня.