По всей Франции прошли массовые манифестации против "Закона о глобальной безопасности"

В Париже тысячи демонстрантов приняли участие в "Марше свободы" против "Закона о глобальной безопасности". На подходе к площади Бастилии к акции присоединились радикалы из организации Black Bloc. Без столкновений со стражами порядка не обошлось. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

Демонстранты, в частности, возмущены статьей закона, запрещающей снимать полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей с целью "нанести ущерб физической или психической неприкосновенности". Недовольство стало нарастать после появления в соцсетях кадров разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября и видеозаписи с избиением музыкального продюсера Мишеля Зеклера на пороге его студии в Париже.

Статья, получившая одобрение со стороны полицейских профсоюзов, вызывает протест у защитников общественных свобод, в том числе у французских журналистов.

"Кто будет определять, с какой целью делался снимок? Злонамеренно или нет? Полиция? " - задается вопросом журналист и представитель профсоюза Винсент Ланьер. "Это приведет к самоцензуре" . - заключает Ланьер.

Демонстрации против "Закона о глобальной безопасности" прошли в Ренне, Лилле, Нанте, Монпелье, Лионе и других городах страны. По данным МВД в акциях приняли участие 130 тысяч человек. По словам организаторов 500 тысяч.