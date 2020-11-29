В отношении врача Марадоны выдвинули обвинения

Аргентинская прокуратура выдвинула в отношении личного врача Диего Марадоны обвинения по делу о смерти экс-футболиста. Об этом сообщили СМИ Аргентины.

По их данным, Леопольдо Луке подозревается в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него было начато на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия врача.

Суд выдал разрешение на проведение обыска в доме Луке. В ходе оперативных действий была изъята история болезни Марадоны, который скончался 26 ноября от внезапной остановки сердца. 3 ноября он перенес операцию на головном мозге от субдуральной гематомы и был выписан из больницы в Ла-Плате 12 ноября.