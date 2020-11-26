Известные тренеры отозвались на смерть Марадоны

Футболисты Лиги чемпионов почтили минутой молчания память Диего Марадоны. Добрые слова в память о скоропостижно ушедшем великом футболисте сказали тренеры ведущих футбольных клубов Европы.

Диего Симеоне, главный тренер клуба «Атлетико Мадрид»: «Когда тебе звонят по телефону, чтобы сказать, что Диего скончался, первая мысль – не может быть. От нас уходит миф. Мы потеряли аргентинца, вополощавшего дух борьбы».

Зинедин Зидан, главный тренер клуба «Реал Мадрид»: «Он вдохновлял нас всех, был уникальным футболистом. Я вспоминаю чемпионат мира 1986 г., в котором он принимал участие. Мне посчастливилось тогда встретиться с ним и сказать, что он – источник вдохновения для всех молодых людей, для миллионов юношей по всему миру».

Юрген Клопп, главный тренер клуба «Ливерпуль»: «Когда вы молоды, а люди сходят по вам с ума, это не так просто. Он мог справляться с этим на все 100%. Мне будет не хватать Диего Марадоны, потому что он был футболистом невероятно высокого класса».

Пеп Гвардиола, главный тренер клуба «Манчестер Сити»: «Год назад в Аргентине я видел один плакат. Он гласил: "Не важно, что ты сделал со своей жизнью, Диего. Важно, что ты сделал с нашими жизнями". Думаю, что это полностью выражает то, что этот человек значил для нас».