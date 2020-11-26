Прощание с легендой футбола

Церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной завершилась в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Очередь к гробу превысила превысила три километра. Не обошлось из без столкновений между полицейскими и фанатами. Марадона будет похоронен за пределами столицы в присутствии узкого круга близких.

Говорят поклонники:

"Гроб закрыт, я оставил там свою самую любимую футболку — клуба "Бока". Человеку, которого я люблю больше всех, я отдал то, что люблю больше всего".

"Он прожил полноценную жизнь. Я своим детям рассказал о Диего. Я приехал из города Баия-Бланка, чтобы попрощаться. Диего подарил мне самые счастливые моменты моей жизни".

О кончине Диего Марадоны скорбят во всем мире. В Неаполе у стадиона "Сан-Паоло", который будет переименован в честь звезды футбола, собрались тысячи поклонников. В составе местного клуба он играл с 1984 по 1991 годы и стал почетным гражданином города. Благодаря аргентинцу "Наполи" получил свой единственный европейский трофей — кубок УЕФА.