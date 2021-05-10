"Бежим за тех, кто не может": забег "Крылья для жизни" собрал десятки тысяч участников

Wings for Life, или "Крылья для жизни". Этот благотворительный забег стал самым крупным на сегодняшний день. В нем приняли участие более 180 тысяч человек из 151 страны. Общая сумма стартовых взносов и пожертвований составила четыре миллиона сто тысяч евро. Деньги будут направлены в фонд Wings for Life, оказывающий финансовую поддержку ученым, которые занимаются поиском средств лечения травм спинного мозга.

Колин Джексон, легкоатлет, призер ОИ: ''У гонки довольно простая концепция. Через полчаса после старта за спортсменами на трассу выезжает специальный автомобиль, который движется со скоростью, определенной регламентом. Бегуны, которых он настиг, выбывают. Победителем становится тот, кого автомобиль догонит последним".

Соревнования проводятся с 2014 года. Выйти на беговую дорожку могут люди с любыми способностями и возможностями.

Участница забега: ''Мы бежим за тех, кто не может этого делать. Я бегу в Грузии, вот в такую погоду".

Победительницей забега вот уже в третий раз стала российская спортсменка Нина Зарина. Соревнования среди мужчин выиграл шведский атлет-колясочник Арон Андерсон. В следующем году благотворительный забег "Крылья для жизни" пройдет 8 мая. Регистрация уже открыта на сайте Wings for Life World Run.