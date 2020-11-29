Лондон - Париж: соглашение о мигрантах

В два раза больше патрулей и больше технических средств для наблюдения за французским побережьем вдоль Ла-Манша с 1 декабря - такое соглашение было заключено между Парижем и Лондоном с тем, чтобы попытаться остановить поток мирантов, пересекающий границу.

Великобритания потратит более 31 млн евро на дроны, радары, камеры и бинокли ночного видения. Соглашению предшествовали несколько месяцев напряжённых переговоров, в ходе которых стороны обменивались упрёками. Так, Великобритания обвиняет Францию в том, что она якобы предпринимает достаточно усилия для того, чтобы пресечь попытки мигрантов пересечь пролив.

С начала года более 8 тыс человек попытались добраться до британских берегов на каноэ, байдарках или даже вплавь, надев на себя спасательные жилеты. По официальным данным, семерым из них это стоило жизни. Но на самом деле погибших могло быть и намного больше.

Раннее, до пандемии коронавируса, мигранты пытались переправиться в основном на паромах, прячась в грузовиках, но их движение сильно сократилось из-за эпидемиологического кризиса.