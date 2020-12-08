Во Франции представляют "Закон против сепаратизма"

Проект "Закона против сепаратизма" наблюдатели называют важнейшей и самой неоднозначной инициативой президентства Эммануэля Макрона. Речь идёт вполне конкретно о мерах по сдерживанию исламского сепаратизма и экстремизма и защите светских республиканских ценностей. Проект в среду представляют правительству страны.

Среди первейших мер — защита детей от влияния экстремистской идеологии. Государство намерено жёстко ограничить возможности для домашнего образования, разрешив его только по медицинским показаниям. Всех детей начиная с трёхлетнего возраста обяжут посещать "республиканские" школы.

Будет усилен контроль и надзор за частными учебными заведениями, которые не получают бюджетных денег и потому не обязаны следовать государственным учебным программам. По большей части это именно религиозные школы — но далеко не обязательно исламские.

После жестокого убийства учителя Самюэля Пати законопроект дополнили статьями против разжигания ненависти в интернете: за этим должно будет следить новое подразделение прокуратуры.

Под жёстким госконтролем окажутся мечети. Безусловно будут пресекаться попытки проповедования экстремизма, будет запрещена работа иностранных имамов, крупные пожертвования из-за рубежа будет необходимо декларировать.

Эти и многие другие предложения законопроекта уже вызвали и поддержку, и осуждение. Помимо частных вопросов, главная претензия как правозащитников, как и блюстителей конституции — мусульмане во Франции окажутся в явно притеснённом положении по сравнению с другим религиями.