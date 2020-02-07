Мигранты продолжают штурмовать британский берег

Более 90 мигрантов задержаны властями Соединенного королевства при попытке пересечь Ла-Манш, сообщили британские СМИ. Терпящие бедствие люди были подобраны поисково-спасательной службой и доставлены в Дувр. Такие попытки переплыть пролив на утлых суденышках крайне опасны, отмечают обозреватели. Но нелегалы, регулярно предпринимающие их с французского берега, утверждают, что опасность их не останавливает.

Последний инцидент подтверждает тревожную тенденцию, говорит экс-сотрудник британской береговой охраны Энди Робертс: "На этих лодках нет никакого штурмана или рулевого. Их просто отталкивают от берега и оставляют на волю волн. И нередко это срабатывает! В нелегальном бизнесе крутятся огромные деньги: по моим прикидкам, каждый мигрант платит 3-4 тысячи фунтов стерлингов за переправу. Время от времени поступают сообщение об одном или двух погибших, но однажды произойдет катастрофа"...

Жители Дюнкерка, крупного города-порта на берегу Ла-Манша, знают об этом

не понаслышке. За прошлый год французские береговые службы спасли две с половиной тысячи человек, пытавшихся достичь британского берега. "Правительства Франции или Великобритании не позволяют нам пересекать границу на грузовиках, - рассказал корреспонденту Euronews один из нелегалов. - И тогда нам приходится плыть на лодке. а, это опасно, но мы будет продолжать попытки!"

Смотрите в следующую пятницу специальный репортаж о ситуации по обе стороны Ла-Манша в репортаже Деймона Эмблинга в программе "Unreported Europe".