Мигранты плывут через Ла-Манш

Лидер партии Brexit Найджел Фараж сказал Euronews, что кризисная операция с мигрантами на канале Ла-Манш начинает выглядеть так же, как и в Средиземном море несколько лет назад, поскольку число нелегальных попыток перебраться из Франции в Великобританию на прошлой неделе достигло рекордного уровня. Более 160 человек переправились за сутки на маленьких лодках. Репортаж Анджелы Барнс из портового города Фолкстона на берегу Ла-Манша.

Двадцать два мигранта, среди которых есть и маленькие дети, пересекают Ла Манш - пролив, разделяющий французское и британское побережья. Плаванье на таких лодках опасно, но число переправ за последние менее чем полгода уже приближается к показателю за весь прошлый год. Лидер британской партии Brexit Найджел Фараж первым обнаружил эту лодку во время съёмок с оператором. По его словам , он собирался получить доказательства того, что французские суда сопровождают лодки, направляющиеся в Великобританию.

Найджел Фарадж, лидер партии Brexit:

"Мне удалось снять всё очень ясно. Неоспоримо, что это происходит. Я сделал это один раз, я сделал это во второй раз, и вот что выходит. Я, конечно же, обратился в министерство внутренних дел, которое даёт французам все эти деньги и спросил: "Что же тогда, чёрт возьми, происходит?"Мы видим, что начинается операция, которая похожа на ту, что проводилась в Средиземном море несколько лет тому назад. И я на самом деле думаю, что если летом погода будет хорошей и относительно спокойной, то мы увидим, как сюда направятся многие тысячи".

В Париже говорят, что, согласно международному праву, сохранение жизни имеет первостепенное значение. Были случаи, когда мигранты отказывались пересаживаться на французские суда, и в таких случаях те оставались с ними, чтобы обеспечить их безопасность.

Анджела Барнс, Euronews:

"Более 1000 мигрантов прибыли на маленьких лодках и высадились вдоль этой береговой линии с момента введения карантина 23 марта. И среди них много детей без сопровождающих. Работники службы помощи говорят, что этот рост , который мы наблюдаем, не удивителен, поскольку вирус ухудшает плохую ситуацию в лагерях - и люди когда люди отчаянно пытаются найти безопасное место".

Благотворительные организации, помогающие беженцам и мигрантам, говорят, что французские власти потратили много денег на укрепление Кале - своего ближайшего к Великобритании порта, что и стало причиной увеличения числа морских переправ.

Бриджет Чэпмен, Kent Refugee Action Network (KRAN):

"Раньше эти молодые люди прибывали в кузовах грузовиков, но теперь они переправляются в шлюпках через канал. Это действительно опасное путешествие, поэтому мы хотели бы, чтобы им сделали документы на французской стороне канала, а затем обеспечили бы безопасную транспортировку на эту сторону, где они могут подать заявление о предоставлении убежища".

Британское правительство со своей стороны заявило, что "неустанно работает вместе с французскими коллегами", чтобы остановить поток рискующих своей жизнью мигрантов и пресечь деятельность зачастую стоящих за этим преступных группировок.