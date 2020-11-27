"Второе дыхание" дает второй шанс бизнесу

"Второе дыхание" - одна из шести французских ассоциаций, образующих "Портал по восстановлению", платформу помощи малому бизнесу, пережившему кризис. Их усилия были отмечены престижной европейской наградой.

Представитель "Второго дыхания" Филипп Ле Мёр рассказывает: "Второе дыхание" видит свою миссию в поддержке всех предпринимателей, пытающихся восстановиться после затруднений, тех, кто проходит через черную полосу, причем не важно, есть ли у них компания или нет. Мы не вводим каких-то ограничений или временных рамок для наших клиентов.

У каждого предпринимателя, находящегося в трудной ситуации, есть наставник, который направляет его, сопровождает в процессе восстановления. Мы опираемся на схему 1-2-3: "принять, поддержать, помочь восстановиться".

Какие персонализированные услуги предлагает структура?

Филипп Ле Мёр: "Услуги, предлагаемые ассоциацией для предпринимателей в трудной ситуации прежде всего предполагают возможность принять человека, выслушать его, очертить круг его профессиональных и личных проблем. Наша цель - дать возможность предпринимателю, оказавшемуся в трудной ситуации, создать новый бизнес-проект или найти работу. Отмечу, что каждая ассоциация, входящая в "Портал по восстановлению", имеет специализацию. В зависимости от профиля предпринимателя, сталкивающегося с трудностями, людей переадресуют в ту ассоциацию, которая наилучшим образом ответит на конкретные потребности. Речь может идти о психологической поддержке, о том, как преодолеть препятствия в бизнесе, как вернуться в строй, возобновить работу".

Многие предприятия во Франции в настоящее время борются с трудностями. Как "Второе дыхание"» адаптирует поддержку, чтобы помочь предприятиям, пострадавшим от пандемии?

Филипп Ле Мёр: "Нынешний кризис в области здравоохранения и локдауны ухудшили ситуацию, в первом квартале 2021 года ожидается волна ликвидаций предприятий.

Чтобы подготовиться к притоку у предпринимателей, оказавшихся в трудной ситуации, "Второе дыхание" организует ежемесячное обучение волонтеров вплоть до июня 2021".

Связаться с ассоциацией "Второе дыхание « можно по адресу www.secondsouffle.org . Адрес "Портала по восстановлению" - www.portaildurebond.eu.